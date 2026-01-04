$!Arrancó el 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil

La Federación Pananeña de Béisbol puso en marcha la noche del sábado, 3 de enero, la edición 57 del Campeonato Nacional Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, con una especial ceremonia realizada en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, donde estuvieron presentes los tres homenajeados, siendo ellos David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín.

Las tres glorias del béisbol coclesanos fueron homenajeadas en una noche de emociones, donde se destacó el orgullo, la pasión y la entrega de cada uno de estos jugadores.

Esteban Carrasco, miembro de la Junta Directiva de Fedebeis, dijo en el acto inaugural que es un honor dedicarle el torneo a estas tres glorias del béisbol, “tres ejemplos de jugadores que dieron todo en el terreno y que son orgullo de este deporte”, sostuvo.

La ceremonia de apertura arrancó en la tarde con un espectáculo artístico donde estuvo el tipiquero Dario Pitty y la leyenda del acordeón Nenito Vargas, además de la banda de música del Colegio Rodolfo Chiri.

En la apertura Carrasco agradeció además a los patrocinadores de la Federación que estuvieron presentes en la ceremonia en especial a Caja de Ahorros, el patrocinador oficial principal del torneo.

La juramentación de los peloteros estuvo a cargo del mundialista y jugador coclesano Roberto Acosta.