Arranca el relevo de la antorcha de los Juegos de Invierno 2026 en Olimpia

El relevo de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero) comenzó el miércoles en Olimpia, Grecia, tras una ceremonia perturbada por las previsiones meteorológicas de lluvia, constató la AFP.

Debido a la lluvia anunciada en la ancestral sede, este miércoles no se pudo proceder con el encendido habitual de la llama olímpica, utilizando los rayos de sol.

La organización se sirvió de una antorcha encendida el lunes durante un ensayo, que fue conservada y entregada al primer relevista, el atleta griego Petros Gaidatzis, medallista de bronce en remo en los Juegos de París-2024.

Finalmente, el miércoles, en el momento de la ceremonia, las nubes se alternaban con momentos de sol.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción de la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, elegida en marzo, y que estuvo al borde de las lágrimas mientras hacía mención al mensaje de paz que transmiten los Juegos, en un contexto global turbio.

"En el mundo dividido en el que vivimos hoy, los Juegos ocupan un lugar verdaderamente simbólico", insistió.

"Es nuestro deber y nuestra responsabilidad asegurar que los deportistas de todo el mundo puedan reunirse pacíficamente", añadió, y destacó también "la amistad y el respeto" que deben imponerse en las competiciones deportivas.

El primer portador de la antorcha olímpica, Petros Gaidatzis, debía entregarla después a la primera relevista italiana, Stefania Belmondo, doble campeona olímpica de esquí de fondo (1992, 2022), a quien le sigue el también italiano Armin Zöggeler, doble campeón olímpico de luge (2006, 2010).

La llama iniciará después un largo viaje con un primer relevo de nueve días en Grecia, antes de la ceremonia de traspaso, el 4 de diciembre, en el estadio Panathinaikó de Atenas.

El relevo italiano arrancará el 6 de diciembre en Roma.

Portada por 10.001 relevistas, la antorcha atravesará Italia del note a sur y de este a oeste durante 63 días, a lo largo de 12.000 km, con pasos por lugares emblemáticos como Siena, Pompeya y Venecia.

Tradicionalmente, el encendido de la antorcha se realiza al aire libre delante de las ruinas de 2.600 años de antigüedad del templo de Hera, gracias a un espejo cóncavo que concentra los rayos del sol.