Argentino Diego Schwartzman se retira del tenis profesional en ATP de Buenos Aires

El argentino Diego Schwartzman, ex número ocho del mundo, perdió este jueves con el español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2 en la segunda ronda del torneo ATP de Buenos Aires y se despidió así del tenis profesional.

Schwartzman, actualmente 386 del mundo, venía de dar la sorpresa al ganarle en el estreno al chileno Nicolás Jarry (40), su primer triunfo en los últimos 16 meses, pero el jueves poco pudo hacer frente a Martínez (40).

El 'Peque', de 32 años, cierra en su casa una carrera que incluyó cuatro títulos de la ATP, una semifinal en Roland Garros, 250 victorias y el octavo lugar del ranking como mejor clasificación, después de 15 temporadas en el circuito mayor.

Su palmarés incluye los títulos en los torneos de Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021, además de alcanzar otras 10 finales, la más trascendente en el Masters 1000 de Roma 2020, cuando no pudo con Novak Djokovic.

Pero, sobre todo, el 'Peque' dejó una marca en el tour al desafiar desde su modesta estatura -1,70m, por varios años el más bajo del top 100- a potentes sacadores y gigantes en tamaño y juego, para ganar torneos, llegar a varias definiciones, y lograr resonantes victorias, la más importante sobre Rafael Nadal en la tierra batida de Roma, en 2020.

"Aunque me he sentido algo triste últimamente viendo tenis, sabiendo que este momento llegaría, todo es positivo. Tengo grandes recuerdos y muchos momentos que celebrar. Puede que tenga un cuerpo pequeño, pero di batalla a los mejores jugadores de la historia", contó el argentino en una carta a sus seguidores en el sitio de la ATP.

- Un tenista fuera de la norma -

Carismático y querido por miles de seguidores, Schwartzman edificó su trayectoria con un tenis sostenido en la regularidad, en una gran devolución, hasta convertirse en el Top 8 de talla más baja desde los tiempos del estadounidense Harold Solomon (1,68m), 8 del ranking en 1981.

"Nadie está en la cima sin una gran estatura, es verdad. Apenas hay jugadores en el Top 100 con mi estatura. No voy a mentir, era complicado. Tuve que trabajar muy duro fuera de la cancha para que mis rivales no sintieran que yo tenía menos fuerza", destacó.

El menor de cuatro hermanos, criado en el seno de una familia de humildes recursos, debió superar muchos obstáculos para cumplir el sueño de ser tenista profesional, e incluso llegar mucho más lejos de lo esperado por muchos, a base de esfuerzo, sacrificio, dedicación y una mentalidad granítica para sobreponerse a las adversidades.

"Los primeros pasos no fueron sencillos en lo económico para mi familia. Viajaba junto a mi mamá y nunca teníamos una televisión en el hotel. Llegamos a vender pulseras de goma para pagar esos viajes (a los torneos). ¿Cómo conseguí llegar tan lejos? No tengo ni idea", expresó Schwartzman en la carta de este miércoles.

En su último encuentro, el argentino fue despedido por unos 3000 seguidores, con cánticos futboleros, como "Peque de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón".

Tras la derrota, Schwartzman contó "ahora estoy oficialmente jubilado, je. Agradezco al torneo que me permitió jugar mis últimos dos partidos. Yo me autoinvité, y ellos me dieron la oportunidad".

"También agradecido por los que me ayudaron durante mi carrera, mis entrenadores, ellos me hicieron sacar una carrera increíble adelante", añadió.

La ceremonia de despedida de Schwartzman contó con la participación de grandes campeones del tenis argentino, entre ellos Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio, y Guillermo Coria.

Del otro lado, Martínez, que viene de alcanzar los cuartos de final en Róterdam la semana pasada, se metió por primera vez en la etapa de los ocho mejores en Buenos Aires en su cuarta participación, y se enfrentará en busca de las semifinales contra el vencedor del duelo nocturno entre el italiano Lorenzo Musetti (15), tercer sembrado, y el francés Corentin Moutet (66).