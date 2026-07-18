Argentina "ya escribió una historia" que "nadie podrá borrar", dice Messi

A horas de disputar la final del Mundial 2026 ante España, el astro argentino Lionel Messi dijo este sábado que la Albiceleste "ya escribió una historia" que "nadie podrá borrar".

Argentina defenderá el título ganado hace cuatro años en Catar el domingo (19H00 GMT) en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, ante la Roja, que busca su segunda corona mundial, tras la ganada en Sudáfrica 2010.

El equipo que dirige Lionel Scaloni llegó a su segunda final mundialista consecutiva luego de protagonizar remontadas dramáticas o victorias sobre la hora en todos los partidos de la fase de eliminación directa.

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", escribió la Pulga, de 39 años, en su cuenta en Instagram.

Messi, que ha tenido un nivel superlativo en su sexta y última, según él, Copa del Mundo, acompañó el mensaje con una fotografía de la delegación albiceleste en Norteamérica 2026.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", afirmó.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", agregó.

Los campeones del mundo buscarán su quinto título bajo el mando de Lionel Scaloni, en la dirección técnica de la Albiceleste desde 2018. Desde entonces nunca perdieron una final.

Ya conquistaron el Mundial de Catar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.