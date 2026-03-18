Argentina se postula para organizar el Mundial de rugby masculino en 2035

La Unión Argentina de Rugby (UAR) tiene la intención de postularse para la organización del Mundial masculino de rugby a XV en 2035, anunció la instancia el martes antes de reunirse con la Federación Internacional (World Rugby).

La UAR "avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035", se puede leer en el comunicado de la instancia, antes de la visita del director general de World Rugby al país sudamericano "con el propósito de continuar con el análisis de viabilidad de la Argentina como sede del máximo evento global", según indicó la UAR.

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, explicó que el objetivo a corto plazo paso por "demostrar que la región está preparada".

Otros países de Sudamérica como Chile, Uruguay o Brasil podrían participar en la organización del Mundial albergando partidos.

El Mundial-2027 estará organizado en Australia y el de 2031 en Estados Unidos. La edición femenina está organizada en esos mismos países dos años más tarde.

Además de Argentina, actual quinta nación en ranking mundial de rugby y tres veces semifinalista de la competición (2007, 2015, 2023), Japón, ya organizador en 2019, también anunció en enero su intención de presentar una candidatura.