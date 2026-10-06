Argentina presenta candidatura a organizar el Mundial de Rugby de 2035

Argentina anunció este martes haber presentado su candidatura para organizar el Mundial de Rugby en 2035 junto a Uruguay, Chile y Brasil.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó ante la federación internacional (World Rugby) "la información técnica cumpliendo en tiempo y forma los procesos de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup 2035", indicó la instancia en un comunicado.

World Rugby debe anunciar el próximo mes de noviembre la sede del Mundial de 2035. En el caso de que la elegida sea la candidatura sudamericana, los partidos se repartirían en cuatro países de la región: Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

"Los estadios presentados son el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (en Argentina), el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay)", precisó la UAR.

Los Pumas argentinos han participado en todas las Copas del Mundo desde la primera edición en 1987, con tres semifinales como mejor resultado (2007, 2015 y 2023).

Para la edición de 2035 (que seguirá a los Mundiales de Australia en 2027 y Estados Unidos en 2031) hay otros dos países interesados en la organización: España y Japón.