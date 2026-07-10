Arévalo busca hacer historia para El Salvador con dos títulos el mismo año en Wimbledon

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo quiere seguir haciendo historia para su país. Tras ganar el jueves el trofeo de dobles mixtos en Wimbledon, puede sumar el sábado un segundo título en la misma edición del torneo.

Arévalo de 35 años, se impuso el jueves junto a la letona Jelena Ostapenko en la final de mixtos, y el sábado, junto al croata Mate Pavic, juega la de dobles masculinos.

Ganar con el croata a la pareja formada por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, significaría el segundo título de Grand Slam juntos para Arévalo y Pavic, tras vencer en Roland Garros en 2024.

Antes, Arévalo había ganado Roland Garros también, en 2022, con el neerlandés Jean-Julien Rojer.

En cambio, el croata de 33 años ha ganado siete títulos de Grand SLam entre dobles masculinos y mixtos, además de un oro olímpico en los Juegos de Tokio en 2021.

"Pavic tiene mucho tiempo más que yo jugando en el circuito (de dobles). Yo lo conocía de cuando empecé a jugar con otros compañeros. Él ya jugaba y ya había ganado algunos Grand Slam. En 2024 se da la oportunidad de que él estaba terminando su relación con su compañero, con el que venía jugando ya dos años y medio, y yo también terminaba con el mío tras dos años. Y en ese momento pues se da esa casualidad", explica Arévalo a la AFP.

"Nos dimos la oportunidad para jugar y las cosas se dieron bien desde un inicio. En el primer torneo que jugamos juntos, un ATP 250 en Hong Kong, salimos campeones. Eso fue como un como una buena sensación una buena motivación para el nuevo equipo", añade.

- Primer torneo con Ostapenko -

En cambio, con Jelena Ostapenko, Wimbledon era el primer torneo en que jugaban juntos, el salvadoreño y la letona, saliendo campeones.

"Justo en Wimbledon yo estaba buscando pareja, porque con la que venía jugando tomó la decisión de no disputar el doble mixto en Londres. Ahí mandé un mensaje a Jelena por si estaba libre y si quería jugar conmigo, Y me dijo que sí", señala el salvadoreño.

Arévalo, tras haber competido en individuales hasta 2019, dejó esa modalidad para especializarse y competir en dobles desde 2020.

En 2018, alcanzó su mejor ranking en individuales, con el pesuto 139.

Pero su paso adelante definitivo en el tenis llegó cuando ganó su primer Grand Slam de dobles, en 2022 en Roland Garros.

"Desde ahí en delante me creí que podía seguir logrando cosas grandes. Y gracias a Dios he estado también número uno del mundo el año pasado y hemos ganado torneos importantes", explica el salvadoreño.

- Familia de tenis -

La afición de Arévalo por el tenis le viene de familia.

"El Salvador no tiene una cultura de tenis. De hecho, el mejor otro jugador rankeado en la historia ha sido mi hermano. Estuvo entre los mejores 300 del mundo en singles. Fue él una de mis mayores inspiraciones para jugar al tenis. Mis padres jugaban socialmente en un club de playa y ahí me compraron una raqueta", señala.

"Me pareció que yo quería hacer lo mismo cuando vi a mi hermano que se iba para varios países y venía con los rollos de fotos que después mi mamá tenía que llevarlo a que lo revelaran. Queríamos ver todas las fotos de los torneos. Eso era como una motivación para mí, conocer otro país, otras ciudades. Todo comenzó así como un juego", añade.

Un juego que el domingo le puede dar su cuarto Grand Slam de dobles, después de haber ganado el masculino en Roland Garros (2022 y 2024) y el mixto en Wimbledon (2026).