Arbeloa confía en el rendimiento de Gonzalo García en la liga inglesa de fútbol

El nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, mostró su confianza en que Gonzalo García se adaptará al mayor nivel de exigencia física de la Premier League, después del traspaso del delantero español desde el Real Madrid.

Gonzalo García marcó en su debut con el Fulham en la derrota por 3-2 ante el Chelsea el lunes.

El jugador de 22 años disputó 51 partidos con el gigante español antes de seguir a Arbeloa hasta Craven Cottage a principios de agosto, ya que el Fulham lo fichó como sustituto del mexicano Raúl Jiménez, que regresó al Wolverhampton.

Los jugadores de ataque en Inglaterra suelen tener que hacer frente a marcajes más físicos que en España, pero Arbeloa espera que García se adapte.

"(Chelsea) no fue un partido fácil para él", dijo Arbeloa antes del enfrentamiento previo a la segunda ronda de la Copa de la Liga el jueves contra el AFC Wimbledon. "Se puede ver que los tres defensores del Chelsea son corpulentos, son fuertes. Esta es una liga muy física".

"Los defensas pueden tener más contacto con los delanteros que en LaLiga, donde quizá los delanteros están más protegidos. Pero hizo un trabajo increíble", alabó Arbeloa.

"Estoy muy contento con él porque sabe que hará muchas cosas buenas durante la temporada", finalizó.