Aprilia quiere confirmar en Hungría su triunfo de Mugello sobre Ducati

El constructor Aprilia aspira este fin de semana en el Gran Premio de Hungría de MotoGP a confirmar su éxito del pasado domingo en Italia contra las Ducati.

"Después de un fin de semana histórico en el circuito de Mugello, Aprilia Racing está listo para volver a la pista en esta octava cita de la temporada, en el Balaton Park de Hungría", cerca del gran lago del país centroeuropeo, se entusiasmaba esta semana la escudería oficial italiana en un comunicado.

Su principal baza será el líder del Mundial de la categoría reina, el italiano Marco Bezzecchi, que sobrevoló el asfalto el domingo en el Gran Premio en la Toscana.

- Jorge Martín, al acecho -

El piloto nacido en Rimini hace 27 años consiguió su décima victoria en MotoGP, delante de su compañero de equipo español Jorge Martín, quien dijo el jueves en conferencia de prensa que se siente "físicamente en uno de los mejores momentos" de su carrera.

"Pero no puedo prometer títulos, es imposible. No se puede saber qué va a pasar. Puedo prometer trabajar todos los días para intentar conseguir la victoria", señaló el madrileño, campeón mundial en 2024 pero cuya última temporada se vio manchada por múltiples caídas y fracturas.

Martín es segundo de la general del Mundial, a 17 puntos de Bezzecchi.

Preguntado por la televisión Sky Sport sobre el doblete italiano de Aprilia y su dominio del inicio de temporada, el director de la escudería rival Ducati, Davide Tardozzi, reconoció que Bezzecchi y Martín había sido "fuertes, mejores (...) y más competitivos".

"Nos toca trabajar para que Marc (Márquez) y Pecco Bagnaia estén en condiciones" de medirse a los pilotos de Aprilia, señaló Tardozzi.

- Marc Márquez, obligado a remontar -

Para el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati), el fin de semana húngaro parece especialmente importante para demostrar que sigue en la batalla, después de su violenta caída de principios de mayo en Le Mans, la doble operación posterior (pie derecho y hombro derecho) y su reaparición el pasado fin de semana en Italia.

El experimentado piloto de 33 años tiene difícil aspirar a un octavo título mundial: es solo octavo en la clasificación provisional del Mundial, justo delante de su hermano pequeño Álex Márquez (Ducati-Gresini), y está a 102 puntos del líder Bezzechi.

Sin embargo, Marc Márquez es especialista en los regresos milagrosos y Hungría es apenas la octava etapa de un calendario que incluye veintidós.

Otro piloto Ducati está contra las cuerdas: el italiano Fabio Di Giannantonio, con su moto de la escudería VR46 fundada por la superestrella italiana de la disciplina, Valentino Rossi.

Di Giannantonio es tercero en la clasificación de la MotoGP, a 39 puntos del líder Bezzecchi.

burs-nr/bdx/dr/ag