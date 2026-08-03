APEDE impulsa el Foro de Deporte 2026 como motor de desarrollo nacional

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) celebrará el 5 de agosto el Foro de Deporte 2026: “Cambiando vidas a través del deporte”, en el Salón de la Fama y Museo del Deporte, ubicado en la Calzada de Amador. El encuentro reunirá a representantes de los sectores público, privado, deportivo y académico para debatir el papel estratégico de la actividad física en la salud, la economía, los negocios, la diplomacia y el aprovechamiento de las oportunidades que deja el Mundial 2026 para Panamá, informó el gremio.

El presidente de la asociación, Alberto López Tom, y el titular de la Comisión de Asuntos Deportivos, Pedro Boyd García de Paredes, coincidieron en que el deporte no solo forma atletas, sino ciudadanos, representando además una inversión en salud, educación y seguridad.

“En APEDE entendemos que el deporte no solo forma atletas; forma ciudadanos, promueve valores, fortalece la salud, dinamiza la economía y genera oportunidades para miles de jóvenes. Este foro busca colocar el deporte en la agenda nacional como un motor de desarrollo social y económico”, planteó Alberto López Tom. Por su parte, Pedro Boyd García de Paredes destacó el interés de “demostrar, con experiencias y evidencia, que invertir en deporte es invertir en salud, educación, seguridad, inclusión y desarrollo. Nuestro objetivo es impulsar una conversación que inspire acciones concretas para aprovechar todo su potencial”.

El evento contará con la conferencia magistral del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, la intervención de la embajadora ante la OEA, Ana Irene Delgado, y paneles integrados por líderes de Pandeportes, el Comité Olímpico de Panamá, la FEPAFUT y especialistas internacionales.

El programa incluirá un reconocimiento a Nataly Delgado tras su histórica conquista del Campeonato Mundial Supermosca de la AMP, así como un homenaje póstumo a Antonín Aizpurúa por su invaluable legado y contribución al desarrollo del deporte panameño.