Anuncian cambios en el horario del Campeonato de Béisbol Mayor 2026

Anuncian cambios en el horario del Campeonato de Béisbol Mayor 2026La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó sobre una serie de ajustes en los horarios de los partidos del 83.er Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los cambios establecidos son los siguientes:

Juego 19: El encuentro entre Bocas del Toro y Coclé se jugará este martes 17 de marzo a las 8:00 p.m.

Juego 43: El partido de Coclé vs. Panamá Metro, programado para el domingo 22 de marzo, se traslada a las 4:00 p.m.

Juego 81: El encuentro de la ronda regular entre Panamá Este y Panamá Metro se iniciará a las 8:15 p.m.

La Fedebeis recomienda a los fanáticos, equipos y medios de comunicación tomar en cuenta estos nuevos horarios establecidos dentro del calendario oficial del campeonato para evitar contratiempos en las coberturas y asistencias a los estadios.