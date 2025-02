Antony hace soñar al Betis, Real Sociedad a certificar su pase a octavos en Europa

El brasileño Antony, que se ha vuelto a encontrar consigo mismo, está haciendo soñar con llegar lejos a un Betis, que intentará solventar el jueves el pase a octavos en la vuelta de playoff de la Conference League tras ganar por 3-0 en Gante, mientras que la Real Sociedad querrá hacer valer el 2-1 ante el Midtjylland en Europa League.

Antony ha encandilado a la afición bética desde su llegada en el mercado de enero como cedido del Manchester United. Venía de anotar 12 tantos y repartir cinco asistencias en 96 encuentros con los 'Red Devils', registros pobres respecto a lo que se esperaba de él.

Pero en su nuevo equipo se ha transformado en un jugador letal. El brasileño ha marcado dos goles en Liga y otro en la ida de la competición europea para impulsar a su equipo, que estaba siendo irregular en su juego.

En una entrevista con los medios oficiales del club publicada este miércoles, expresó cómo se siente tras su marcha del conjunto inglés: "Lo más importante es que me he reencontrado de nuevo. Soy feliz de estar disfrutando todos los días. Las cosas salen bien cuando estás bien, feliz, contento".

"Cuando estaba en Inglaterra seguía trabajando la cabeza y físicamente también me encontraba bien. Me estaba preparando para este momento. Ahora, estoy muy feliz por estar disfrutando y viviendo un momento increíble", prosiguió la nueva estrella del conjunto bético.

Posiblemente, el técnico chileno Manuel Pellegrini dosifique esfuerzos en el Benito Villamarín por el abultado triunfo en la ida, pero de contar con el brasileño, Antony estará dispuesto a darlo todo por los seguidores.

"El ambiente es increíble. Es una familia acá. Entonces, yo todas las veces que estoy en la cancha, en el entrenamiento, en el campo, voy a matar por ellos", aseveró el extremo que enamoró a Europa en el Ajax Ámsterdam.

El Betis, que necesitaba de manera imperiosa mejorar sus resultados, apostó por el brasileño, del que algunos vaticinaban que no saldría de su falta de puntería de cara al gol, ya que había logrado sólo dos en 20 duelos con el Manchester United.

"El míster me dijo que les había marcado y que ahora debía marcar para ellos. La confianza que me ha dado es increíble y le estoy muy agradecido. Estoy muy feliz por la confianza que me dieron, también los jugadores como Isco o el capitán (Marc) Bartra, que me escribió antes de venir", aclaró el jugador.

- Redimirse -

El Betis, que se clasificó en todas las eliminatorias europeas en las que comenzó ganando fuera de Sevilla, hasta en siete ocasiones, se enfrentará al equipo belga con buenas sensaciones tras golear por 3-0 en Liga a la Real Sociedad, que precisamente recibirá el jueves en su campo al Midtjylland, tras imponerse por 2-1 en Dinamarca con goles de Take Kubo y Brais Méndez.

Los de Imanol Alguacil deberán ofrecer una mejor imagen que en la capital andaluza, donde cayó lastrada sobre todo por las expulsiones de Igor Zubeldia y el surinamés Sheraldo Becker.

Con el resultado y cancha a favor, el equipo donostiarra se medirá a un equipo danés que llega a San Sebastián dispuesto a voltear la eliminatoria, en la que no estarán Jon Aramburu y Martin Zubimendi, por sanción.

En el gran enfrentamiento de estos repechajes de Europa League, entre Roma y Oporto, el estadio Olímpico será el escenario del desenlace tras un ajustado partido de ida en Portugal que terminó en empate 1-1.