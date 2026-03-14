Antonelli firma en el GP de China la pole position más joven de la historia

El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, logró la pole position del Gran Premio de China este sábado, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo en una clasificación en la historia de la Fórmula 1.

Antonelli encabezó un doblete de Mercedes y estará en la primera fila junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la pole para el Gran Premio de Italia en 2008.

El dúo de Mercedes, como en Australia el fin de semana pasado, dominó este sábado en Shanghái.

Antonelli voló en su última vuelta de clasificación con un tiempo de 1 minuto 32,046 segundos, 0,222 por delante del líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera al esprint horas antes.

"Fue una sesión bastante limpia", dijo Antonelli. "Sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana".

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto.

Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris.

Max Verstappen solo fue el octavo más rápido, prolongando un fin de semana muy infeliz en un Red Bull claramente en apuros.