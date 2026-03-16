Antonelli cree que su triunfo en China es un "punto de partida" hacia el éxito

La estrella emergente de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, afirmó este lunes que aspira a más éxitos, después de su presentación por todo lo alto en la escena global con su victoria en el Gran Premio de China el domingo.

El piloto de 19 años logró su primera victoria en un GP, y lo hizo partiendo desde la "pole position" el domingo.

A su llegada este lunes a su Bolonia natal fue recibido por multitud de medios y aficionados.

"Estoy muy contento por la victoria y por haber llevado otra vez la bandera italiana al escalón más alto del podio", declaró Antonelli a los periodistas.

"Es un punto de partida y espero poder seguir así porque vamos por el buen camino. No será fácil", agregó el joven piloto.

Antonelli es el primer italiano en ganar un GP de F1 desde Giancarlo Fisichella hace 20 años.

Terminó por delante de su compañero en Mercedes, George Russell, y de Lewis Hamilton, de Ferrari, después de convertirse en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la F1.

Y Antonelli incluso insinuó su deseo de convertirse en el primer italiano en ganar el campeonato de pilotos desde Alberto Ascari en 1953. "Me he quitado un poco de peso de encima, estoy más relajado. Es el tipo de resultado que te da fuerza y más conciencia de lo que puedes hacer", dijo. "Hay otro paso, más grande, que es el más difícil. Estoy seguro de que si hago todo bien podemos llegar ahí".

La victoria de Antonelli fue la noticia del día en Italia y llevó a la estrella del tenis Jannik Sinner a dedicarle su triunfo en Indian Wells.

"Me sorprendió mucho el homenaje de Sinner, le envié un mensaje porque lo valoré muchísimo, fue un gesto realmente bonito por su parte", confesó Antonelli.