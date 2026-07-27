Antonelli, Aston Martin: altos y bajos de la primera mitad de temporada de F1

Del sorprendente inicio de año del joven Kimi Antonelli a la catástrofe de Aston Martin, pasando por el discreto rendimiento de los McLaren: altos y bajos de la primera mitad de la temporada del campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

- NOTABLE

Kimi Antonelli (Mercedes)

El italiano, que celebrará su 20º cumpleaños el próximo mes, ha mostrado un rendimiento increíble en su segunda temporada en Fórmula 1 y lidera el Mundial de pilotos.

Al volante de un Mercedes, el mejor monoplaza de la parrilla, el nativo de Bolonia se ha mostrado intratable con seis victorias en Grandes Premios y seis pole position. Se trata además del piloto más joven de la historia en lograr una pole en F1.

Pero Antonelli también ha demostrado galones en circuitos en los que su monplaza rinde peor, logrando minimizar la pérdida de puntos como hizo el domingo en Budapest. Si no fuera por sus dos abandonos por problemas mecánicos, el colchón del italiano sobre su perseguidor Lewis Hamilton sería mayor que los 50 puntos actuales.

Ferrari y Lewis Hamilton

Durante toda la primera mitad de la temporada la Scuderia, sin título de pilotos desde 2007 y sin título de constructores desde 2008, ha sido la única en plantar cara regularmente al dominio de Mercedes.

El siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, que vivió un primer año catastrófico en Ferrari, parece haber resucitado gracias al nuevo reglamento técnico que puso patas arriba a los monoplazas, pero que él ha apreciado, al contrario que muchos de sus adversarios.

En junio, en Barcelona, Hamilton logró su primera victoria en dos años y a sus 41 años puede soñar con un octavo título Mundial. Para ello, Ferrari deberá limar los errores de estrategia que le siguen costando puntos a sus pilotos, como en Budapest el domingo.

. NECESITA MEJORAR

Max Verstappen y Red Bull

El cuatro veces campeón del mundo, que se quedó a solo un punto de lograr su quinto título en 2025, está sufriendo esta temporada.

Ferviente opositor del nuevo reglamento, al que critica cada vez que le ponen un micrófono delante, el neerlandés está teniendo complicaciones para adaptarse a los nuevos monoplazas.

Red Bull no ha sabido ayudar a su estrella, proporcionándole un coche inestable y con poco rendimiento, especialmente en el inicio de temporada. 'Mad Max' ha logrado cuatro podios pero también tres abandonos y ninguna pole.

La escudería austríaca parece estar reduciendo su desventaja poco a poco, y el francés Isack Hadjar sigue dando pasos para ser un compañero fiable para Verstappen.

McLaren

La escudería británica, vigente campeona del campeonato de constructores y de pilotos, gracias al título en 2025 del británico Lando Norris, no ha alcanzado el ritmo infernal de los Mercedes y ha sufrido contra los Ferrari.

Tras haber trabajado en el monoplaza de 2025 hasta el final de la pasada temporada para asegurar el título de Norris, McLaren, al igual que Red Bull, ha arrancado el año con retraso.

Pero como en los últimos años, la escudería naranja ha logrado ir introduciendo mejoras que funcionan bien y, en ciertos circuitos, ya logra superar a los Mercedes, especialmente en las sesiones de clasificación.

Justo antes del parón, Norris simbolizó esa mejoría con su primera victoria en Hungría.

. SUSPENSO

Aston Martin

La ambiciosa escudería británica, que ha invertido varios cientos de millones de euros en los últimos años con el objetivo de lograr un título mundial, ha vivido una primera mitad de temporada catastrófica.

El batacazo en el diseño del monoplaza era inesperado, en especial teniendo en cuenta que es obra de Adrian Newey, el ingeniero con mejor reputación de todo el paddock. Pero la asociación entre la escudería y Honda, por el momento, ha sido desastrosa.

Pero no todo está perdido, ya que la escudería introdujo en Budapest varias modificaciones que mejoraron ligeramente el rendimiento de sus monoplazas, y se esperan más mejoras en septiembre. Entre medias, en Países Bajos, se espera que Aston Martin estrene un nuevo motor Honda.

George Russell

El piloto británico, en su octava temporada en Fórmula 1 y la quinta en Mercedes, partía como absoluto favorito en la escudería alemana.

Su pole position y victoria en el primer Gran Premio de 2026 en Australia reforzaron esa creencia, especialmente impulsada por el aplastante dominio de Mercedes.

Pero Russell no se esperaba ser ampliamente dominado por su compañero de filas Kimi Antonelli, en ocasiones lastrado por mala suerte.

Con solo una victoria en las primeras diez carreras, el inglés está a 59 puntos de su compañero y parece haber tirado la toalla mentalmente.