Anthony Joshua regresará al ring de boxeo el 25 de julio en Riad

El boxeador británico Anthony Joshua peleará contra el albanés Kristian Prenga el 25 de julio en Riad (Arabia Saudita), siete meses después del accidente de auto que le obligó a hacer un paréntesis en su carrera, anunciaron los promotores del evento este lunes.

El enfrentamiento podría catalogarse como una especie de calentamiento de cara al esperado, pero aún no confirmado, choque de noviembre contra su compatriota y excampeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury.

Joshua (36 años) disputó su último combate en diciembre de 2025, contra el youtuber Jake Paul, antes de realizar una pausa en su carrera después del accidente de ruta, acaecido el mismo mes en Nigeria, en el que resultó herido y que costó la vida a dos amigos.

"No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidar y reconstruirme, para estar listo para volver al ring, y este es el siguiente paso en ese camino", se sinceró "AJ" en un comunicado de los organizadores.

En excampeón del mundo del peso pesado chocará puños con Kristian Prenga (35 años), un albanés poco acostumbrado a citas de esa exigencia y repercusión, pero cuyo balance presenta 20 victorias por KO y una derrota.

Joshua fue campeón olímpico en Londres 2012 y dos veces campeón mundial de los pesos pesados en el boxeo profesional.