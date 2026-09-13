"Añoro la adrenalina, pero mi momento ya pasó", admite Bolt

La leyenda de la velocidad en el atletismo Usain Bolt admitió este domingo en Budapest, en el marco de los Ultimate Championships, que echa de menos "la adrenalina" de la competición pero es consciente de que su turno "ya pasó".

Bolt, que tiene 40 años, paró su carrera hace nueve años, después del Mundial de Londres 2017, con un palmarés impresionante en el que brillan ocho oros olímpicos y once mundiales.

World Athletics le eligió embajador y emblema de estos Ultimate Championships, una nueva competición estrenada este fin de semana para clausurar los años en los que no haya Juegos Olímpicos o Mundiales al aire libre.

"Siempre echo de menos la competición. Cuando entré hoy en el estadio sentí la energía y eso lo echo de menos", afirmó el plusmarquista mundial de 100 m (9.58) y 200 m (19.19).

"Siempre echaré de menos la energía, el ambiente. Añoro la adrenalina, pero mi momento ya pasó. Ahora disfruto viendo las competiciones, es estupendo poder estar en el estadio y detectar a los futuros campeones", añadió Bolt.

En Budapest ha seguido especialmente de cerca las pruebas de velocidad, donde en los 100 metros el estadounidense Kenny Bednarek sorprendió al campeón mundial de la distancia, el jamaicano Oblique Seville.

Desde la retirada de Bolt, ningún otro velocista ha conseguido establecer un reinado duradero y los campeones van cambiando temporada a temporada.

"Eso muestra cómo de bueno era yo. A mí me iba bien, porque era yo el que ganaba, pero creo que es más divertido lo de ahora, ¡no saber quién va a ganar! Creo que eso es bueno para el deporte", estimó.

"Mi objetivo siempre ha sido ser percibido como uno de los grandes del deporte. Cuando se habla de Mohamed Ali, de todos los grandes nombres así, me mencionan a mí también. Eso es lo que yo quería, estar en la conversación", sentenció.