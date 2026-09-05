Anisimova, finalista en 2025, cae en tercera ronda del US Open

Un año después de alcanzar la final del US Open, la estadounidense Amanda Anisimova fue eliminada el sábado en la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York a manos de la austriaca Anastasia Potapova.

Nacida en Rusia, Potapova se impuso por 6-2 y 7-5 a una errática Anisimova en el arranque de la jornada en Flushing Meadows.

En un ventoso mediodía en Nueva York, Anisimova terminó completamente desesperada al cometer un torrente de 46 errores propios, por 17 de su rival.

La estadounidense, de 25 años, ha dado un enorme paso atrás en esta temporada de Grand Slams respecto a 2025, cuando llegó a dos finales consecutivas en Wimbledon y US Open, en las que fue batida por Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, respectivamente.

Este año cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia y en la tercera ronda de Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Potapova, que compite desde este año por Austria, se metió en sus primeros octavos de final del US Open, igualando su mejor trayectoria en un Grand Slam.

La rival de la número 25 mundial salía del choque entre la rusa Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, y la checa Nikola Bartunkova.