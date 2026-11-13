Andreeva firma un pleno de triunfos en las WTA Finals antes de medirse a Pegula

La joven rusa Mirra Andreeva necesitó menos de una hora para despachar este viernes a su compatriota Diana Shnaider y completar una fase de grupos perfecta en las WTA Finals, que se celebran en Indian Wells (California).

Andreeva, con un pleno de tres victorias sin ceder un set, concluyó como líder del Grupo 2 y se medirá el sábado en semifinales a la estadounidense Jessica Pegula, con quien se vio envuelta en una polémica antes de este torneo de fin de temporada.

La otra semifinal enfrentará a la checa Linda Noskova, primera del Grupo 1, contra la ganadora del otro duelo de este viernes entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la ucraniana Elina Svitolina.

El programa del viernes debía comenzar con un choque entre Andreeva y Karolina Muchova pero la checa, ya eliminada, se retiró debido a problemas gastrointestinales.

Su lugar lo tomó la rusa Shnaider, undécima del ranking mundial, a la que Andreeva no encontró dificultades para barrer por 6-2 y 6-1 en sólo 55 minutos de juego.

"Tuvimos que ajustarnos, ver su último partido, analizarlo", dijo Andreeva sobre el cambio de rival. "No fue fácil, más aún con las condiciones, el viento... Pero estoy muy contenta de ver lo fiable y regular que es mi juego. Estoy ganando confianza".

La campeona de Roland Garros y actual número tres del mundo fue la primera en ceder el servicio en el arranque del partido, pero después no le permitió un solo quiebre más a su compatriota.

Con un tenis dominante, Andreeva dictó el ritmo de los intercambios a su antojo y terminó con prácticamente el doble de puntos que Shnaider (56 frente a 29).

- Duelo con morbo -

Debutante en unas WTA Finals, la pupila de la exjugadora española Conchita Martínez ha mostrado hasta ahora el tenis más sólido de este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del año.

Su siguiente escollo será la experimentada Jessica Pegula, quien previsiblemente contará con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados de la pista central.

"Algo que sé con seguridad es que no va a ser un partido fácil", admitió Andreeva. "Sé que probablemente va a estar como 80 a 20 (en favor de Pegula). Pero si mañana pudiera ser más bien 60/40, sería genial".

Pegula y Andreeva, de 32 y 19 años, respectivamente, librarán su primer duelo en el circuito solo una semana después de que se vieran envueltas en una controversia generada por unos comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento previo al torneo.

Un micrófono abierto a pie de pista captó a Pegula describiendo a la joven rusa como una "diva" y señalando a Conchita Martínez por no abordar las maneras de su dirigida.

La directora de la WTA, Valerie Camillo, se disculpó por el uso indebido de los micrófonos y señaló que la intención era captar "sonido ambiente" de las prácticas y no conversaciones entre jugadoras y entrenadores.

Ante la prensa, Andreeva dijo que Pegula también se había disculpado con ella en privado y restó importancia al incidente.