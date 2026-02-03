América sufre pero se impone al Olimpia y Tigres saca gélido empate en la Concachampions

El América de México supo resistir en Honduras y venció 2-1 al Olimpia, el martes por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que los Tigres mexicanos empataron 1-1 en la fría casa del Forge canadiense.

En el estadio Chelato Uclés, el chileno Víctor Dávila, al minuto 45+2' con un remate de zurda dentro del área, y Ramón Juárez con un toque a bocajarro al 88', hicieron los goles para las Águilas del América.

El León catracho había empatado al 50' con un zapatazo de Jorge Álvarez desde fuera del área.

La revancha de esta llave tendrá lugar el 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México.

- Un empate muy frío de Tigres -

A primera hora, en un partido jugado a -9 grados centígrados, los Tigres de México sacaron un empate 0-0 en su visita al Forge.

Con nieve acumulada en los costados del campo del estadio Hamilton, los felinos mexicanos fueron de menos a más, mantuvieron a favor el porcentaje de posesión durante todo el partido el partido e hicieron más tiros a puerta, a razón de 7 contra 3.

El gol, sin embargo, les fue esquivo.

"Con los condimentos extra que había, la cancha y el frío tan duro al que no estamos acostumbrados, creo que hicimos un buen partido. Tuvimos opciones de gol para ganar, pero hay que reconocer al arquero rival, que tuvo muy buena noche", resumió el argentino Guido Pizarro, director técnico de los Tigres.

La vuelta de esta eliminatoria se jugará el 10 de febrero en el estadio Universitario, en Nuevo León, México.

Más tarde, en el estadio Snapdragon, en Tegucicalpa, los Pumas de México visitaban al San Diego de Estados Unidos.