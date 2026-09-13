Alpine, el equipo de Colapinto, confirma su progreso en el Madring

La escudería franco-británica de Fórmula 1 Alpine confirmó los progresos mostrados en las últimas semanas durante el Gran Premio de España en Madrid, donde el argentino Franco Colapinto terminó en séptima posición este domingo.

Una semana después de la pole position, tan inesperada como increíble, del francés Pierre Gasly en Monza, y su 7º puesto en carrera, el equipo con sede en Enstone (Inglaterra) volvió a completar un fin de semana sólido en su primera carrera en el Madring.

Noveno en la parrilla, Colapinto, que aprovechó el coche de seguridad virtual (VSC) al inicio de la carrera para cambiar neumáticos, realizó una gran actuación para acabar en séptimo lugar y sumar puntos por segunda vez consecutiva tras su novena posición en Italia.

"Mi salida fue muy buena y, después del VSC, tuve que gestionar los neumáticos en el segundo stint, que fue muy largo. Mi fin de semana ha sido realmente muy sólido, desde los entrenamientos hasta la clasificación y hoy (domingo) en carrera. Estoy muy feliz y orgulloso porque de verdad lo he exprimido todo al máximo", subrayó el argentino, cuyo contrato acaba de ser renovado por Alpine para la temporada 2027.

Gasly, que había fallado en la clasificación al ser sólo 14º en la parrilla el sábado, expresó su decepción tras terminar 12º el domingo pese a que su monoplaza era realmente rápido.

- Progreso en el Mundial de marcas -

El francés apostó por no entrar en boxes durante el VSC, esperando que se produjera otro incidente a lo largo de la carrera.

Durante mucho tiempo fue sexto, pero tuvo que cambiar neumáticos al final de la penúltima vuelta y cayó hasta el 12º puesto.

"Nuestro ritmo era realmente increíble, es una verdadera lástima no haber podido convertirlo en puntos. Intentamos una estrategia que, por desgracia, no funcionó", lamentó el normando en la zona mixta.

Alpine le recortó cuatro puntos a Racing Bulls el domingo y ahora se sitúa a nueve unidades de la escudería italiana en la lucha por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

La temporada pasada, la escudería perteneciente al grupo Renault terminó en la décima y última posición de la clasificación de constructores.

El resto para Alpine será consolidar estos avances, o incluso profundizar en ellos, en el siguiente fin de semana de competición, que será el viernes 25 al domingo 27 de este mes en un circuito urbano en Bakú, la capital de Azerbaiyán.