All Blacks, Irlanda y Francia vencen en Campeonato de Naciones de rugby

Nueva Zelanda, Francia e Irlanda se impusieron en sus respectivos encuentros este sábado, durante la segunda jornada del nuevo Campeonato de Naciones de rugby.

En Wellington, y guiados por su wing Will Jordan, los All Blacks neozelandeses aplastaron 47-17 a Italia, entrenada por el argentino Gonzalo Quesada.

Pese a lo abultado del resultado, los europeos arrancaron el encuentro con buen pie, luego del try anotado por Tommaso Menocello a los tres minutos. Italia lideraba incluso el marcador 10-7 tras la primera media hora de partido.

Pero la reacción de los All Blacks llegó antes de la pausa y se fueron al descanso liderando ya 14-10 el marcador, luego de un primer ensayo anotado por Jordan.

Tras el paso por vestuarios los italianos se vinieron abajo, encajando cuatro tries en quince minutos.

Dos de ellos llevaron de nuevo la firma de Will Jordan, que se convirtió así en el mayor anotador de la historia de los All Blacks, con 50 tries en 55 partidos desde su debut internacional en 2020.

La semana que viene, Nueva Zelanda se enfrentará a Irlanda para cerrar la primera parte del Campeonato de Naciones de rugby, mientras que Italia se medirá a Australia.

Por su parte Francia visitó en Brisbane a los Wallabies, que se fueron al descanso con una ventaja de nueve puntos.

Pero una segunda mitad con un parcial de 30-5 sirvió para que los Bleus terminaran imponiéndose 42-26, logrando así la victoria más abultada de su historia como visitante al combinado australiano.

Tres tries anotados en siete minutos (49', 52', 56') dejaron sobre la lona a los australianos, incapaces de replicar su buen hacer del primer tiempo y que concedieron así su sexta derrota consecutiva, la 12ª en sus últimos 16 partidos.

Un balance inquietante a poco más de un año de ejercer como anfitriones del Mundial.

Por su parte, Irlanda ganó 36-20 sin demasiado brillo a Japón, en un encuentro en el que el seleccionador Andy Farrell había efectuado nueve cambios en su XV inicial respecto a la victoira de la semana pasada contra Australia (33-31).

En un partido disputado precisamente en el país oceánico, el XV del Trébol logró marcar la diferencia con un try justo antes del descanso y otro justo después de la reanudación, controlando el resto del encuentro los intentos de reacción de Japón.

El sábado también se jugarán los duelos Fiyi-Inglaterra, Sudáfrica-Escocia y Argentina-Gales, que cerrarán la segunda jornada.