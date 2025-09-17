Alianza Lima va tras una U de Chile herida luego de gresca en Argentina

Con los experimentados Paolo Guerrero o Hernán Barcos en el frente de ataque, Alianza Lima buscará saldar una vieja revancha y doblegar a Universidad de Chile en el duelo de ida que enfrentará este jueves en casa por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo peruano, dirigido por el argentino Néstor "Pipo" Gorosito, recibirá a los chilenos tras una seguidilla de series épicas. Viene de ganar los octavos contra Universidad Católica de Ecuador, con global de 4-1, y de dejar en el camino al poderoso Gremio de Brasil tras ganar el repechaje 3-1.

La U de Chile, bajo las órdenes del argentino Gustavo Álvarez, avanzó a cuartos tras la descalificación de Independiente de Avellaneda luego de una feroz pelea entre hinchas durante el partido del 20 de agosto disputado en el sur de Buenos Aires.

El castigo de la Conmebol también impide que los aficionados de la U asistan a los dos compromisos de cuartos.

El ganador de la serie, que comienza este jueves a las 19H30 locales (00H30 GMT) en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, se medirá en semifinales con el vencedor de la llave entre el argentino Lanús y el brasileño Fluminense.

- Sed de revancha -

Para Alianza, el duelo representa una revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, cuando Universidad de Chile eliminó al cuadro blanquiazul con global de 3-2, en una serie que quedó marcada por el gol de los locales que los peruanos consideraron inválido.

"Vamos a dejarlo todo para cerrar bien esta serie en el partido de vuelta", dijo a la prensa el delantero argentino Alan Cantero.

Gorosito, conocido por ser un celoso de la táctica y un motivador, confía en mantener la racha exitosa de tres triunfos y un empate en la Sudamericana.

Alianza llega con una plantilla de experiencia internacional, liderada por el defensor Carlos Zambrano, el lateral Miguel Trauco, el mediocampista Sergio Peña y en ataque, dos referentes: el "Pirata" Barcos y el "Depredador" Guerrero, ambos de 41 años.

El cuadro peruano alcanzó los cuartos de final de la Sudamericana de 2002, en la que fue eliminado por Nacional de Uruguay con global de 3-2.

- Sin apoyo -

Con el sueño de repetir la hazaña continental de 2011, la U de Chile intentará llevarse un buen resultado del "Matute" de Lima pese a jugar sin la compañía de sus hinchas.

"Vamos a buscar la clasificación; tenemos que ir a buscar el primer partido para estar un poco más tranquilos para el segundo", dijo a la prensa el delantero Rodrigo Contreras.

Los azules llegan al encuentro con tres bajas sensibles, pero con la moral a tope tras su goleada 3-0 ante su clásico rival Colo Colo en la Supercopa de Chile el fin de semana.

"Tenemos una llave muy complicada. Es un gran equipo (Alianza), está pasando por un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos", declaró a la prensa el defensa Matías Zaldivia.

Posibles formaciones:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco - Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo - Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT Néstor Gorosito.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia - Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano - Nicolás Guerra, Lucas Assadi. DT Gustavo Álvarez.

Árbitro: Ramón Abatti (BRA)