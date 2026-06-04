Alfred derrota a Jefferson-Wooden en los 200 metros en Roma

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden fue derrotada en su estreno en la temporada de la Liga de Diamante 2026, en la prueba de los 200 metros de la reunión de este jueves en Roma.

Con un crono de 22 segundos y 17 centésimas, la triple campeona mundial en 2025 (100-200-4x100 metros) fue superada por la santalucense Julien Alfred (21.93), oro en 100 metros y plata en 200 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alfred ostenta el mejor crono de lo que va de temporada en la media vuelta de pista en categoría femenina (21.86).

El tercer puesto de la carrera romana fue para la estadounidense Anavia Battle (22.39).

Jefferson-Wooden, de 25 años, fue una de las sensaciones del Mundial de Tokio del pasado septiembre con sus tres medallas de oro en las pruebas estelares de la velocidad femenina.

En este año sin Mundial ni Juegos Olímpicos en el programa, la velocista se ha fijado como reto "mantener una buena salud" y "seguir trabajando lo que empezamos en 2025 para estar al máximo del potencial el próximo año", cuando tenga lugar el Mundial de Pekín, según explicó el miércoles en la víspera de su esperada reaparición.