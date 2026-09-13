Alexander Zverev, la consagración de un campeón eclipsado por gigantes

Resistiendo una década de decepciones, controversia y lesiones, las compuertas de los Grand Slams se abrieron definitivamente para el alemán Alexander Zverev con su triunfo el domingo en el Abierto de Estados Unidos.

Zverev, de 29 años, temió durante mucho tiempo quedarse con la etiqueta del mejor jugador de la historia sin un título de Grand Slam.

Como otras figuras, quedó atrapado entre dos generaciones de gigantes, primero la del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) y después la de los jóvenes Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

En las tres primeras finales grandes en las que se pudo colar se fue derrotado pero esta temporada, a un paso de cumplir 30 años, ha logrado finalmente cimentar su lugar en la historia.

Primero fue en junio con su ansiada coronación como campeón de Roland Garros y este domingo ampliando su vitrina con el trofeo del Abierto de Estados Unidos, donde batió en la final al local Ben Shelton.

Esta temporada también llegó a las semifinales del Abierto de Australia y a la final de Wimbledon, para un fabuloso registro de 25 partidos ganados y solo dos derrotas.

Ningún otro jugador llegó como él a todas las semifinales grandes.

Estas eran las alturas a las que esta torre 1,98 metros de altura parecía destinado desde muy joven.

- Acusaciones de violencia doméstica -

Nacido en Hamburgo (norte de Alemania), Zverev se crio en una familia de tradición tenística en la que su madre y su padre jugaron el deporte a un alto nivel en la antigua Unión Soviética.

"Para mí, mi familia lo es todo y les debo mucho por ayudarme a convertirme en el tenista que soy hoy", ha explicado Zverev, que se convirtió en deportista profesional controlando su problema de diabetes.

Desde hace varios años compite también bajo la sombra de acusaciones de violencia doméstica formuladas por dos exparejas, Olga Sharypova y Brenda Patea, que él ha negado tajantemente.

La ATP investigó una de las denuncias y concluyó que no había pruebas suficientes para sancionar a Zverev.

El caso que involucraba a Patea, la madre de su hija, dio lugar en 2023 a una orden penal y a una multa de un tribunal alemán.

Zverev apeló y ambos llegaron a un acuerdo en junio de 2024, horas antes de que él tuviera que jugar las semifinales de Roland Garros.

- El más dominante -

Zverev, que creció idolatrando a Roger Federer, alcanzó su primera final de Grand Slam en 2020 en el US Open, donde perdió dramáticamente en cinco sets ante Dominic Thiem después de ir ganando 2 sets a 0.

"Ese fue exactamente el momento en el que tuve verdaderos problemas con mi saque y con mi segundo saque", dijo sobre aquel partido. "Sabía que mi saque podía desmoronarse en cualquier momento. Esa es una diferencia que sí siento ahora, afortunadamente para mí".

En 2021 se coronó campeón olímpico en los Juegos de Tokio, pero un año después le esperaba el golpe más duro, una rotura de ligamentos del tobillo sufrida en semifinales de Roland Garros frente a Rafa Nadal.

"En la vida de un deportista profesional vas a tener los puntos más altos y los más bajos", dijo Zverev. "Quedarte atrapado en los momentos bajos es el mayor error que puedes cometer".

Con esa tenacidad a prueba de bombas, Zverev regresó aún más fuerte, pero todavía sufrió dos frustrantes derrotas en finales de Grand Slam, la de Roland Garros en 2024 ante Alcaraz y la del Abierto de Australia en 2025 frente a Sinner.

Con el nuevo reinado del Big 2, y Djokovic siendo todavía una amenaza, hubo quien perdió la fe en que Zverev tuviera reservas físicas y mentales no solo para alcanzar la gloria del Grand Slam, sino para ser el jugador más dominante de esta temporada.

"Yo creí en ello. Creí que era posible", dijo a los periodistas en Nueva York antes de recordar entre risas: "Creo que muchos de ustedes no lo hicieron".