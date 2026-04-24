Álex Márquez domina los ensayos clasificatorios del GP de España

El español Álex Márquez, de Ducati-Gresini, fue el dominador este viernes de los ensayos clasificatorios del Gran premio de España de MotoGP, la cuarta cita de la temporada.

Intocable desde finales de la pasada campaña y en el arranque de la actual, con triunfos en los dos últimos Grandes Premios de 2025 y en los tres primeros de 2026, el italiano Marco Bezzecchi fue tercero este viernes en el circuito andaluz de Jerez.

El piloto de Aprilia estuvo detrás del pequeño de los Márquez y del italiano Fabio Di Giannantonio, de Ducati-VR46.

Detrás de Bezzecchi, gran favorito al título de MotoGP de este año, figuró en la hoja de tiempos el siete veces campeón mundial español Marc Márquez, hermano mayor de Álex, que fue cuarto con su Ducati oficial, a pesar de seguir arrastrando una lesión en el hombro derecho desde hace seis meses.

Los primeros ensayos libres, el viernes por la mañana, y los clasificatorios de la tarde estuvieron marcados por caídas espectaculares, aunque sin aparente gravedad.

El español Jorge Martín, segundo de la general del Mundial, se fue al asfalto con la segunda Aprilia oficial, mientras que el italiano Francesco Bagnaia perdió igualmente el equilibrio y de deslizó por la zona de grava mientras su Ducati daba varias vueltas sobre sí misma y terminaba dañada.

"Es la caída más extraña que he tenido en mi vida", declaró a los periodistas.

Bagnaia finalizó la jornada en el sexto lugar y Martín en el noveno.

El sábado, los pilotos tendrán una segunda sesión de ensayos libres antes de las clasificaciones. Después disputarán la carrera esprint (12 vueltas), desde las 15H00 locales (13H00 GMT).

. Resultados de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de España de MotoGP este viernes en el circuito de Jerez:

1. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:35.704 (C)

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.333 (C)

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.506 (C)

4. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.523 (C)

5. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) a 0.544 (C)

6. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.561 (C)

7. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.578 (C)

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) a 0.588 (C)

9. Jorge Martín (ESP/Aprilia) a 0.597 (C)

10. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) a 0.655 (C)

11. Joan Mir (ESP/Honda) a 0.682

12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) a 0.706

13. Luca Marini (ITA/Honda) a 0.711

14. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) a 0.738

15. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.763

16. Brad Binder (RSA/KTM) a 0.881

17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) a 1.048

18. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) a 1.160

19. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) a 1.230

20. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) a 1.293

21. Álex Rins (ESP/Yamaha) a 1.321

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) a 1.554

23. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) a 1.915

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