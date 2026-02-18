Alex Albon lamenta "el retraso" de Williams (entrevista AFP)

El tailandés Alex Albon lamentó este miércoles que su escudería, la británica Williams, vaya "con retraso" respecto a sus rivales Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari, en este año de redefinición del reglamento de motores y chasis en la Fórmula 1.

Albon es compañero de Carlos Sainz Jr. en Williams.

En una entrevista con la AFP en Baréin, con motivo de los ensayos oficiales de pretemporada, el espigado piloto de 1,86 metros, nacido en Londres hace 29 años de padre británico y madre tailandesa, confesó también que está trabajando para la creación de un Gran Premio en su país, del que es el segundo representante en 75 años en competir en la disciplina reina del deporte del motor.

Pregunta: Williams no estuvo en los entrenamientos privados de Barcelona a finales de enero. ¿Cómo siente el coche tras los primeros ensayos oficiales aquí en Baréin la semana pasada y al inicio de esta segunda sesión?

Respuesta: "Evidentemente fue frustrante perderse Barcelona. Está claro que desaprovechamos una oportunidad de aprender. Estamos por detrás de nuestros rivales de toda la parrilla. Al mismo tiempo, los progresos realizados entre el primer día de ensayos la semana pasada y el punto en el que estamos ahora son enormes".

P: ¿Cree, al igual que su director James Vowles, que Williams puede estar, como en 2025, al menos en el top 5 del Mundial de constructores?

R: "Estaría bien estar todavía más cerca de los mejores equipos y desmarcarnos del pelotón de mitad de parrilla. Pero si somos realistas, va a suponer un enorme desafío. Este año hemos sido duramente puestos a prueba en la preparación del coche, su construcción y su desarrollo. En parte es por eso que nos perdimos Barcelona. Estamos por detrás. No estamos, a estas alturas, donde nos gustaría estar. Eso no significa que no podamos volver al top 5 del Mundial de constructores y hacer una buena temporada, pero tenemos un retraso que recuperar".

P: ¿Qué siente al ser el segundo tailandés de la historia en correr en F1, después del príncipe Bira en los años cincuenta?

R: "Estoy extremadamente orgulloso. Me siento profundamente tailandés, soy budista y me siento muy cercano al pueblo tailandés, a la cultura tailandesa. Me siento mucho más en sintonía con Tailandia que con cualquier otro país. Mi primer podio (de los dos que logró en 2020) con la bandera tailandesa detrás de mí significó muchísimo".

P: Hubo un Gran Premio en Malasia, los hay en China, Japón y Singapur. ¿Hace falta otro en Asia?

R: "Un Gran Premio de Tailandia podría hacerse realidad. Uno de mis mayores objetivos es conseguir que eso ocurra. Sería increíble para el país. Existen las infraestructuras, la capacidad de acogida y la hospitalidad para organizarlo. Aparte de Japón, realmente no hay una estructura para el deporte del motor en el Sudeste Asiático. Hace falta una y me encantaría que fuera Tailandia. Para que un piloto asiático pueda correr en F1, a menos que sea japonés, tiene que venir a Europa con 11 o 12 años, vivir cinco o seis años en Italia, construir todo su recorrido allí con muchos sacrificios para la familia y mucho dinero. Hace falta, por tanto, una cultura y una estructura que hagan la F1 más accesible en Asia. Me parecería genial poder decir que Tailandia es prácticamente el centro asiático del deporte del motor".