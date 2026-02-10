Alemania hace doblete de oros olímpicos en luge individual

Dos días después del título de Max Langenhan en la prueba individual masculina, Alemania se colgó también el oro en la prueba femenina del luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con el triunfo de Julia Taubitz, este martes en Cortina d'Ampezzo.

La letona Elina Bota se quedó con la medalla de plata y la estadounidense Ashley Farquharson fue bronce.

En esta competición, cuya disputa se dividió entre el lunes y el martes, hubo una representante latinoamericana, la argentina Verónica Ravenna, que terminó 22ª entre las 25 participantes.

Ravenna quedó eliminada en la manga 3, donde las cinco últimas no continuaban hacia la run 4, la última y decisiva.