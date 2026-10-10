Alcaraz vence a Juan Cerúndolo en su entrada en liza en Shanghái

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP, entró en liza este sábado en el Masters 1000 de Shanghái con victoria sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (55º) en dos sets 6-3, 6-3.

Cuatro días después de haber levantado en Tokio su primer trofeo desde la prolongada baja por lesión en la muñeca, Alcaraz necesitó poco más de una hora para lograr el boleto a tercera ronda, en la que se medirá con el belga Zizou Bergs (39º) o con el peruano Ignacio Buse (36º).

El sábado además se mostró más regular que en Tokio, torneo en el que pese a su victoria final tuvo partidos llenos de altibajos.

Apartado del circuito entre abril y finales de agosto por una lesión en la muñeca derecha, el español aspira a superar este año por primera vez los cuartos de final en Shanghái, su techo hasta ahora.

También superó su entrada en liza su compatriota Rafa Jódar (13º), que puso fin a una racha de casi dos meses sin victorias en el circuito ATP tras doblegar 4-6, 6-2, 6-3 la resistencia del argentino Thiago Tirante (54º).

Jódar, que cayó en primera ronda del torneo de Tokio y del Abierto de Estados Unidos, llevaba sin ganar en el circuito ATP desde su triunfo en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati contra el chileno Alejandro Tabilo, el pasado 17 de agosto.

- Mala jornada para tenistas sudamericanos -

El madrileño de 20 años se enfrentará en la siguiente ronda al checo Jiri Lehecka (19º), que también necesitó tres sets para avanzar 6-3, 3-6, 6-3 contra el portugués Nuno Borges (51º).

El ruso Daniil Medvedev por su parte remontó contra el alemán Jan-Lennard Struff 4-6, 6-4, 6-3 para sumar su primera victoria desde su descalificación en el torneo ATP 500 de Pekín durante las semifinales contra el serbio Novak Djokovic.

Por detrás en el marcador en el segundo set de aquel partido, Medvedev perdió un peloteo y en un gesto de frustración golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador, motivo por el que el juez de silla descalificó de inmediato al ex número 1 mundial.

En la próxima ronda se enfrentará al checo Dalibor Svrcina (126º), verdugo del argentino Tomás Martín Etcheverry (31º) 6-3, 3-6, 7-5. La jornada fue especialmente negativa para los tenistas sudamericanos, con la derrota del también argentino Camilo Carabelli (77º) contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (6º) y la del chileno Alejandro Tabilo (30º) a manos del español Pablo Carreño (65º).