Alcaraz tranquiliza con un triunfo contundente en su inicio en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial y que llegaba tras una lesión en el antebrazo derecho, se clasificó este domingo para la segunda ronda en el torneo de Roland Garros, con una victoria cómoda por 6-1, 6-2 y 6-1 sobre el estadounidense Jeffrey John 'JJ' Wolf (107º).

En la siguiente etapa de la competición, el joven murciano de 21 años tendrá que verse contra el británico Jack Draper (39º) o el neerlandés Jesper De Jong (176º).

El partido ante JJ Wolf, que había entrado al cuadro como repescado ('lucky loser') tras no haber superado las rondas previas, no tuvo apenas historia, con un juego unidireccional y un Alcaraz muy seguro, que no dio opción a su adversario, que en 2023 había llegado a octavos de final en el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.

En Roland Garros, el tenista nacido hace 25 años en Cincinnati sigue sin superar la primera ronda.

Pero más allá de la contundencia del resultado, la gran noticia para Alcaraz fue que no pareció molestado por el problema en el antebrazo derecho que condicionó su temporada europea sobre tierra batida, hasta el punto de que le obligó a ser baja en tres de las citas que tenía previsto (Montecarlo, Barcelona y Roma). Solo jugó en Madrid, donde defendía el título y quedó apeado en los cuartos de final por el ruso Andrey Rublev.

En el partido de este domingo, Alcaraz jugó con un vendaje especial en ese antebrazo, como viene haciendo en sus partidos y entrenamientos desde que se reveló el problema en abril en una práctica en Montecarlo.

En Roland Garros, Alcaraz llegó hasta las semifinales el año pasado, cayendo allí ante el futuro campeón, Novak Djokovic. Unas semanas después el joven talento español pudo vengarse superando en la final de Wimbledon al serbio.

En la Central de Roland Garros, donde Rafa Nadal se convirtió en un héroe con sus 14 títulos allí, Alcaraz fue constantemente animado este domingo por los espectadores, con gritos de "¡Carlitos, Carlitos!".