Alcaraz podría debutar contra brasileño Fonseca en Masters 1000 de Miami

El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis masculino, y la joya brasileña João Fonseca podrían librar su primer duelo oficial esta semana en el Masters 1000 de Miami, de acuerdo con el sorteo efectuado este lunes.

Como primer cabeza de serie, Alcaraz tiene plaza asegurada en la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del cruce de primera fase entre Fonseca (número 39 de ATP) y el húngaro Fabian Marozsan (46º).

El tenista carioca, de 19 años, ya midió fuerzas con Alcaraz en un juego de exhibición disputado el pasado diciembre también en Miami, donde el español se impuso en un super tie break de desempate.

Fonseca encara así un complicado inicio de torneo en Miami, donde el año pasado hizo su debut avanzando hasta la tercera ronda empujado por el intenso apoyo de la hinchada brasileña.

En el reciente Masters 1000 de Indian Wells, Fonseca progresó aún más hasta toparse el martes con el otro gran dominador del circuito, el italiano Jannik Sinner, que necesitó de dos tie breaks para tumbar a la promesa brasileña en octavos de final.

Alcaraz, de su lado, quiere quitarse el regusto amargo de su derrota del sábado en semifinales de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, su primera del año tras 16 partidos ganados consecutivos.

Campeón en Miami en 2022, el murciano salió teóricamente favorecido del sorteo, que le dejó como principales amenazas antes de la final al estadounidense Taylor Fritz y el inglés Jack Draper.

En cambio Sinner, ganador de la final del domingo en Indian Wells ante Medvedev, podría tener que medirse de nuevo con el ruso y con el alemán Alexander Zverev en su ruta hacia la final.

Una lesión de hombro impidió que Novak Djokovic compita este año en Miami, donde en 2025 cayó en la final ante el joven checo Jakub Mensik.

La primera ronda, que arranca el miércoles, presenta también un duelo sudamericano entre el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Francisco Comesaña.