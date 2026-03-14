Alcaraz pierde su imbatibilidad ante Medvedev en semifinales de Indian Wells

Tras 16 partidos ganados al hilo, el español Carlos Alcaraz sufrió este sábado su primera derrota del año, en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, en California, a manos del ruso Daniil Medvedev.

Alcaraz, número uno mundial, dejó escapar dos pelotas para anotarse el segundo set, hasta hincar la rodilla ante Medvedev (11º) por 6-3 y 7-6 (7/3) bajo un potente calor en el desierto californiano.

El ruso, que se cobró revancha por sus derrotas en las finales de 2023 y 2024, pugnará el domingo por su primer título de Indian Wells frente al italiano Jannik Sinner.

"Estoy muy contento de ganar a alguien tan fuerte como él, es una gran sensación", dijo Medvedev tras su victoria.

De vuelta a su mejor nivel después de un desastroso 2025, Medvedev sometió desde su potente servicio a un Alcaraz sin chispa, visiblemente afectado por las temperaturas superiores a los 30º Celsius.

El español, de 22 años, llegaba a este duelo en un momento pletórico, tras alcanzar la final en 12 de sus 13 torneos anteriores.

La caída ante Medvedev, con el que tenía un registro positivo de 6-2, significó el final de varias rachas impresionantes.

Una de ellas fueron los 16 partidos ganados desde inicio de año, con los que alcanzó su ansiada primera corona del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera más joven que nadie, y otro título en el ATP 500 de Doha.

En pistas rápidas al aire libre sumaba 34 victorias consecutivas, la tercera mejor racha de la era Open, sólo por detrás de las de Jimmy Connors (55) y Federer (46).

Ninguna de estas credenciales le sirvió ante un muy inspirado Medvedev, el jugador que más partidos ha ganado este año en el circuito, con 18.

El moscovita recuperó lo mejor de su repertorio, con un servicio dominante y piernas y brazos para devolver golpes desde cualquier lugar.

Alcaraz vio cómo el ruso se apuntaba la mayoría de intercambios que normalmente caen de su lado.

A Medvedev, de 30 años, le sirvió su única bola de break para adjudicarse el primer set.

En el segundo fue el primero en entregar el servicio pero, al verse 3-1 abajo, devolvió inmediatamente el quiebre.

Alentado por el público de la pista central, Alcaraz siguió insistiendo hasta avanzarse 5-4 y tener dos pelotas para empatar el partido, pero Medvedev las contuvo de nuevo con el saque.

La superioridad del ruso se concretó en un tiebreak en el que llegó a tener una ventaja de 6/1.