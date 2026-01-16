Alcaraz llega "con hambre de título" a romper su sequía en el Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz advirtió este viernes que tiene "hambre" de romper su sequía de títulos en el Abierto de Australia, lo que lo convertiría en el tenista más joven en completar el póker de Grand Slam, según él, su principal objetivo en 2026.

Con 22 años, el número uno del mundo es el favorito al título junto con el dos veces campeón defensor y gran rival Jannik Sinner.

La corona de Melbourne Park es la única de los cuatro Grand Slams que Alcaraz nunca ha ganado, con su mejor actuación en los cuartos de final en 2024 y 2025.

Si logra la hazaña en 2026, superará a su compatriota Rafael Nadal como el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Rafa tenía 24 años cuando logró esa proeza.

"Creo que este es mi principal objetivo para este año", dijo en rueda de prensa Alcaraz, que se medirá en su primera salida al australiano Adam Walton, número 79 del ranking.

"Tengo hambre de título (...). Me estoy preparando lo mejor que puedo. Estoy muy emocionado de que comience el torneo", añadió.

Se ha hablado mucho del equipo técnico de Alcaraz en la preparación para Melbourne.

En diciembre, el seis veces campeón de Grand Slam anunció abruptamente que se separaba de su entrenador Juan Carlos Ferrero después de siete años de gran éxito juntos. Su asistente, Samuel López, asumió el cargo.

Alcaraz comenzó a trabajar con Ferrero, ex número uno del mundo, cuando era adolescente.

Al ser preguntado por los periodistas sobre los motivos de esta inesperada ruptura, Alcaraz explicó que sentía que era el momento adecuado para terminar la colaboración y que fue una decisión mutua.

"Tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora mismo (...). Como dije, los entrenamientos han ido muy bien. Me siento bien. Así que estoy muy ilusionado con el comienzo del torneo junto al equipo que tengo actualmente", afirmó.