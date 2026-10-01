Alcaraz gana en su debut en Tokio, Nishikori se retira del tenis

Pese a jugar un partido muy irregular, el N.3 mundial Carlos Alcaraz se clasificó este jueves para la segunda ronda del torneo ATP 500 de Tokio, prueba en la que dijo adiós al tenis profesional el ídolo local Kei Nishikori.

Alcaraz, que desde mediados de abril sólo disputó el US Open en agosto y la Laver Cup, un torneo de exhibición, el pasado fin de semana, por una lesión en la muñeca, se impuso por 7-6 (7/1), 4-6 y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen (N.34).

Tras ir abajo 4-2 en la primera manga, el defensor del título tuvo que salvar tres bolas de set con su saque y 5-4 para Michelsen, reciente cuartofinalista del US Open, para acabar ganando el primer parcial en el tie-break tras casi una hora y cuarto de exigente esfuerzo.

En el segundo set sólo fue capaz de conservar dos veces su servicio y pese a hacer dos "breaks" no pudo impedir que el partido se alargase a un tercer parcial frente a un rival al que se enfrentaba por primera vez.

En ese tercer set fue cuando apareció el mejor Alcaraz, vencedor de siete torneos del Grand Slam, ganando los cinco primeros juegos en apenas 20 minutos, poco antes de sellar la victoria tras dos horas y media de partido.

Su próximo rival será el italiano Matteo Arnaldi (37º), semifinalista de Roland Garros en junio.

También este jueves, el vigente subcampeón en Tokio, el estadounidense Taylor Fritz (N.12) se vio sorprendido por el español Jaume Munar (N.64 y procedente de la fase previa), que se impuso por 6-7 (7/9), 6-4 y 6-3.

El danés Holger Rune, que regresaba al circuito tras una larga lesión, perdió en su debut, al igual que el noruego Casper Ruud, sexto favorito de la prueba.

El que sigue con su progresión ascendente es el griego Stefano Tsitsipas, que derrotó al argentino Tomás Etcheverry en tres sets, por 4-6, 6-3 y 6-4.