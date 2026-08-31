Alcaraz firma un sólido debut del US Open en su regreso tras lesión

De regreso tras cuatro meses lesionado, el español Carlos Alcaraz logró este lunes un convincente triunfo ante el ruso Roman Safiullin en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, tercero del ranking mundial, superó a Safiullin (99º) por 6-4, 6-4 y 6-4 en el primer paso de su defensa del título del Grand Slam de Nueva York.

La estrella española dejó buenas sensaciones físicas y algunos brillantes golpes, después de 139 días sin competir en individuales debido a una lesión en la muñeca derecha.

"Estoy muy contento con el nivel con el que jugué mi primer partido oficial en más de cuatro meses", dijo tras la victoria. "Estoy orgulloso pero necesito más partidos, meterme otra vez en el ritmo de los torneos y estoy seguro de que iré mejorando".

"De lo más orgulloso de lo que estoy es que mentalmente fui capaz de lidiar con los nervios, las dudas en mi cabeza e ir para adelante", aseguró.

Alcaraz, que enfrentará en segunda ronda al portugués Jaime Faria (72), aspira a ser el primer campeón en revalidar título en Nueva York desde las cinco coronas seguidas de Roger Federer entre 2004 y 2008.