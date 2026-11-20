El número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, dominó sin forzar la máquina al italiano Flavio Cobolli (N.6) por 6-4 y 6-1 en su último partido de la fase de grupos del Masters ATP este viernes, despejando las dudas sobre su estado físico.

Alcaraz se enfrentará el sábado en semifinales al estadounidense Ben Shelton (N.4).

El fenómeno español de 23 años encadenó una tercera victoria consecutiva sin ceder un set desde su llegada a Turín, la duodécima seguida si se incluyen sus semanas en Viena y París, concluidas con títulos.

No pareció verse afectado por su lesión en los isquiotibiales, sufrida durante su partido contra el ruso Daniil Medvedev (N.5) el miércoles, pese a llevar un imponente vendaje en el muslo izquierdo.

Tampoco le hizo falta forzar la máquina ante un Cobolli lejos de su mejor versión que finalizó el Masters con tres derrotas en tres partidos.

"No sabía cómo me iba a sentir en pista. He intentado jugar tan agresivo como podía, pegarle tan duro como podía. Ahora este medio día libre va a ser muy importante para mí, para recuperarme de cara a mañana", dijo el español.

Gracias a su pleno de victorias, Alcaraz tiene asegurado terminar en la primera posición de su grupo, lo que le permitirá enfrentarse en semifinales a Shelton, segundo del otro grupo, ahora entrenado por Juan Carlos Ferrero, el exentrenador de Carlitos.

La última plaza para las semifinales corresponderá al ganador del último partido de la fase de grupos en la noche del viernes, que enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe con Medvedev.

El ganador se medirá al número 1 del mundo, Alexander Zverev, quien, al igual que Alcaraz, ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos.