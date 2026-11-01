Alcaraz conquista el ATP 500 de Viena tras vencer a De Miñaur

El español Carlos Alcaraz, N.3 del mundo, conquistó este domingo el torneo ATP 500 de Viena al vencer en la final al australiano Alex de Miñaur (6-1, 6-4) en algo menos de hora y media de partido.

Alcaraz confirma así su buen estado de forma en este final de temporada, después de haberse impuesto en Tokio hace cuatro semanas. En la capital austríaca no cedió ningún set en cinco partidos, para conquistar el 28º título de su carrera.

Este domingo no dio opción a Alex de Miñaur (10º), al que derrotó por séptima vez en otros tantos enfrentamientos. El último antes de Viena se remontaba al Abierto de Australia a comienzos de 2026.

En la capital austríaca, el murciano de 23 años cerró el partido en su primera "match ball", en 1 hora 27 minutos.

El siete veces ganador de torneos del Grand Slam, que pasó varios meses lesionado en la muñeca, había regresado a las pistas de Flushing Meadows, en Nueva York, donde cayó eliminado ante el estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del US Open.