Alcaraz cede la corona ante Shelton en un super tiebreak de madrugada

El español Carlos Alcaraz cayó derrotado por el estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del US Open en una batalla que concluyó a las 03H33 de la mañana del miércoles, el final más tardío en la historia de este Grand Slam.

Shelton, número nueve de la ATP, destronó al campeón Alcaraz (3º) en el último supertiebreak con un marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7) tras cuatro horas y 28 minutos de un épico duelo.

Alcaraz, que compitió en el US Open tras cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite físicamente por un pletórico Shelton, que enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe.

El duelo, que arrancó alrededor de las 23H00 del martes, terminó superando el récord de las 02H50, el anterior final más tardío registrado en otros cuartos de final de 2022, en los que Alcaraz venció a Jannik Sinner.

El murciano defendió hasta el final la corona del US Open en un partido en el que lució exhausto desde el segundo set y vomitó en uno de los descansos en el cuarto.

La estrella española, de 23 años, se despidió de su racha de 18 partidos seguidos ganados en torneos de Grand Slam, con la que encadenó el título del US Open de 2025 y del Abierto de Australia el pasado febrero.

La corona en Melbourne fue la única que alzó este año y también era la que más deseaba porque lo consagró como el tenista más joven en conquistar los cuatro torneos grandes.

Su temporada se vio truncada en abril por una lesión en la muñeca derecha, que lo apartó de Roland Garros y Wimbledon y de todos los eventos de preparación del US Open.