Alcaraz bate a Sinner en su duelo de exhibición en Corea del Sur

Carlos Alcaraz se impuso en dos sets a su gran rival Jannik Sinner en el partido de exhibición disputado este sábado en Corea del Sur, lleno de expectativa a pocos días del Abierto de Australia.

A ocho días de que arranque en Melbourne el primer Grand Slam del año, el español, número uno mundial, ganó al italiano por 7-5, 7-6 (8/6) en Incheon frente a un graderío abarrotado por 12.000 espectadores.

Los dos mejores tenistas del momento jugaron sin forzar la máquina, y se mostraron muy receptivos con el público, al que dirigieron gestos cariñosos.

Ninguno de los dos tiene previsto competir hasta el arranque del Abierto de Australia, al que Sinner, número dos mundial, concurre como defensor del título.

Los organizadores surcoreanos no dijeron cuánto dinero se han embolsado los dos jugadores por este partido. Según la prensa italiana, podrían ser más de 2 millones de dólares para cada uno, por este encuentro que duró una hora y 47 minutos.

Alcaraz, que en diciembre se separó de su entrenador Juan Carlos Ferrero, había dicho antes del encuentro que el partido de exhibición sería "una excelente manera de prepararse" para el único torneo de Grand Slam que aún falta en su palmarés.

Sinner y Alcaraz coparon los ocho últimos títulos de Grand Slam, y serán los archifavoritos en el Abierto de Australia (18 de enero - 1 de febrero).