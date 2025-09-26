Alberto Ginés roza la medalla en los mundiales de escalada

El español Alberto Ginés, oro olímpico de escalada en 2021, se quedó a las puertas este viernes de las medallas en la prueba de dificultad de los Mundiales celebrados en Seúl, y quedó en cuarta posición.

Pese a lograr la misma puntuación que el japonés Taisei Homma (3º, 42+), el español quedó peor que el nipón en las semifinales, donde solo fue séptimo, un criterio que le apartó del podio.

El oro masculino fue para el héroe local Dohyun Lee. El surcoreano cerró su participación con 43 puntos, seguido de los japoneses Satone Yoshida (2º, 43 pts) y Taisei Homma.

Lee, subcampeón del mundo en 2023, se cayó en el mismo bloque que Yoshida, pero se proclamó campeón al haber alcanzado ese punto más rápido.

En categoría femenina no hubo sorpresa, y la eslovena Janja Garnbret, considerada la mejor escaladora de la historia, se hizo con el oro.

Dos veces campeona olímpica, nueve veces campeona del mundo y con cuatro coronas de Europa, Garnbret fue la única finalista en alcanzar lo alto del muro.

Su compatriota Rosa Rekar terminó en segunda posición con 45 puntos, justo por delante de la surcoreana Chaehyun Seo (3ª, 44 pts). Garnbret opta ahora al doblete el sábado en la disciplina de bloques.