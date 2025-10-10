Al completo el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

ML | El equipo de Coclé arranca la defensa de su corona ante el de Colón en la fecha inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, XVI Copa Caja de Ahorros, el próximo 3 de enero del 2026, tras revelarse ayer, por parte de la Federación Panameña de Béisbol, el calendario oficial de la ronda regular del torneo.

El duelo entre coclesanos y colonenses, desde las 7:00 p.m., en el estadio José Antonio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce, abrirá formalmente el certamen, pero antes, se celebrará en ese mismo recinto, la ceremonia de apertura, desde las 5:30 p.m.

La fecha 1, programada para el sábado 3 de enero, incluye otros partidos, pero desde las 7:30 p.m: Darién ante Potros del Este, en el José De La Luz Thompson; Metro viaja al Mariano Rivera y se medirá a Panamá Oeste; Chiriquí Occidente ante Bocas del Toro, en el Calvin Byron; Chiriquí ante Veraguas, en el Omar Torrijos; y Herrera se mide a Los Santos, en el Roberto Hernández. El campeonato se disputa con 12 equipos, en un sistema de todos contra todos a dos vueltas.