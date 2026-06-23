AJ Dybantsa es escogido por Wizards con el número uno del Draft de NBA

Los Washington Wizards seleccionaron este martes al alero AJ Dybantsa como número uno del Draft de la NBA en el inicio de esta ceremonia en Nueva York.

La joya del equipo universitario BYU Cougars, de 19 años, era considerado ligeramente favorito para ser el primer elegido en esta generación que posee un potencial excepcional.

Tras escuchar su nombre, este potente alero de 2,06 metros de altura se abrazó emocionado a sus familiares y subió al escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) para ser felicitado por el comisionado Adam Silver y colocarse la gorra de su nuevo equipo.

Dybantsa, primer número uno en poder de Washington desde John Wall en 2010, debe ser la pieza que complete la larga reconstrucción de los Wizards.

En el tramo final de la pasada temporada, Washington se reforzó con dos jugadores de calibre All-Star, Trae Young y Anthony Davis, con la intención de terminar con una ausencia de cinco años fuera de playoffs.

Darryn Peterson (Universidad de Kansas), el otro gran favorito al número uno, fue escogido a continuación por los Utah Jazz y el ala-pívot Cameron Boozer (Duke) fue el tercer seleccionado por los Memphis Grizzlies.

En esta primera ronda del Draft, en el que los 30 equipos se reparten a los mejores talentos del básquetbol universitario y extranjero, se espera la elección de dos promesas de habla hispana.

El español, de 2,21 metros de altura, se perfila para aparecer alrededor del top-10 y sería el primer pívot en subir al escenario.

Algo más abajo en los pronósticos, el ala-pívot Karim López estaba listo para convertirse en el primer jugador nacido en México en ser drafteado en una primera ronda.