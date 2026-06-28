"Ahora se viene lo bueno": Sudáfrica y Canadá abren el baile de los 16avos

Sin tiempo para digerir el final de una intensa y trepidante primera fase del Mundial 2026, este domingo comienzan los dieciseisavos, con un Canadá-Sudáfrica, en duelos a eliminación directa. Como dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, el sábado: "Ahora se viene lo bueno".

Ya se han disputado los primeros 72 partidos de los 104 del torneo; 32 selecciones siguen adelante y solo 16 se vuelven a casa tras una primera fase llena de goles, récords y suspense.

Incluso el partido que cerró la fase de grupos, el Argelia-Austria, donde a ambos les servía el empate para clasificarse, tuvo fuertes dosis de emoción.

El que perdía el duelo en Kansas City cedía su plaza a Irán, pero lejos de conformarse con el empate ambos equipos buscaron el gol, como quedó reflejado en el 3-3 final.

La emoción llegó en el descuento. El ídolo Riyad Mahrez puso por delante en el marcador a los argelinos (90+3') y cuando parecía que Austria se despedía del torneo apareció Sasa Kalajdzic para cabecear la pelota a la red y meter a su equipo en 16avos (90+6').

- Modric vs Ronaldo -

Austria será el rival de España en esta primera ronda eliminatoria, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Sin embargo, dos eliminatorias destacan por encima de todas: Países Bajos-Marruecos el lunes en Monterrey y, sobre todo, Croacia-Portugal el jueves en Toronto.

Incombustibles, Luka Modric y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid, liderarán a sus respectivas selecciones: los balcánicos exprimen a una selección que fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercera en Catar cuatro años más tarde; la Seleçao le ganó a España la Liga de Naciones hace un año.

Otros aspirantes al título tendrán rivales complicados para empezar el camino definitivo a la corona: la campeona Argentina se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde el viernes en Miami, la pentacampeona Brasil chocará con Japón el lunes en Houston.

La tetracampeona Alemania, que regresa a la fase de ganar o despedirse tras dos eliminaciones dolorosas en primera ronda, se medirá a Paraguay también el lunes en Foxborough, vecino a Boston, en una jornada que promete fuertes emociones.

- Éxito del fútbol africano -

Francia, la gran favorita con su ofensiva estelar, tendrá enfrente a la peligrosa Suecia, el martes en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, mientras que una Inglaterra hasta ahora decepcionante se enfrentará a la Rdpública Democrática de Congo el miércoles en Atlanta.

RD Congo es una de las nueve selecciones africanas en 16avos. Solo se quedó por el camino Túnez, lo que es un gran éxito para el fútbol de ese continente.

En el bando opuesto están las decepciones del fútbol asiático, que solo ha metido a Japón y a la "prestada" Australia, que compite por ese continente pese a pertenecer geográficamente a Oceanía, y del centroamericano y caribeño, que ya se ha quedado sin representantes.

El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, pagó con su puesto este domingo la eliminació prematura de su equipo.

- Pulso goleador entre Messi y Mbappé -

México y Ecuador se enfrentarán en el único duelo 100% latinoamericano, el martes en el estadio Azteca de la capital mexicana, y Colombia, tras ganarle la llave a Portugal, se medirá a Ghana el viernes en Kansas City.

Como aperitivo, un incierto Canadá-Sudáfrica este domingo en Los Ángeles, el único partido de la primera jornada de los cruces de eliminación directa.

Además del título mundial, hasta el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, se vivirá una apasionante carrera tanto por la Bota de Oro como por el récord del máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Por el momento, Messi lidera las dos clasificaciones, con seis goles en la primera fase y 19 en la historia de los Mundiales, pero Mbappé le acecha, con cuatro en Norteamérica 2026 y 16 en sus tres participaciones mundialistas.

¿Estará en riesgo el récord de los 13 goles en un Mundial de Just Fontaine en Suecia 1958?