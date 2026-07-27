"Ahora necesito un nuevo objetivo", dice Pogacar

"Ahora necesito un nuevo objetivo", declaró Tadej Pogacar luego de conquistar su quinto Tour de Francia este domingo en París, un éxito "increíble".

"Cada victoria es especial... ya era mi séptimo Tour y las siete veces he terminado en el podio, con cinco triunfos. Incluso para escribir una novela, costaría imaginárselo. Es increíble", declaró el esloveno, segundo en 2022 y 2023, al término de una última etapa espectacular en Montmartre y en los Campos Elíseos.

"Ha sido un día increíble. Estoy sin palabras, el ambiente ha sido una locura, me alegro de que haya terminado y de que hayamos ganado por quinta vez", subrayó quien se une a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, todos pentacampeones del Tour.

"No sé cómo lo hice. Lo más importante es amar lo que haces y tener personas a tu alrededor en quienes puedas confiar, que te ayuden y que estén ahí para ti cuando estás en tu peor momento. Sobre esa base puedes construir y perseguir tus sueños".

"Para ganar el Tour de Francia hay que sufrir mucho, ya desde el hecho mismo de estar ahí, y luego para enfrentarte a tus mayores rivales, todos en una forma excelente; sí, he sufrido", explicó el bicampeón del mundo.

"Ahora necesito un nuevo objetivo. Acabamos de hacer realidad un sueño, no nos precipitemos, saboreémoslo primero", añadió.

¿La Vuelta a España, que parte el 22 de agosto desde Mónaco, donde reside, podría estar en su programa? "Ya veremos, ya veremos", zanjó antes de subir al podio y lanzar: "¡Esta noche, celebremos!".