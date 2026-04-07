Aday Mara se convierte en el primer español campeón del torneo universitario de la NCAA

El español Aday Mara hizo historia este lunes al convertirse en el primer jugador de su país en proclamarse campeón del torneo de la NCAA, tras la victoria 69-63 de los Michigan Wolverines sobre los Connecticut Huskies en el Final Four.

Mara, de 21 años, ya había marcado un precedente al convertirse en el primer español en disputar una final del torneo nacional de básquet universitario.

El centro de 2,21 metros tuvo una noche modesta desde las estadísticas con ocho puntos y cuatro rebotes, aunque supo influenciar el juego de otras maneras en 30 minutos en la duela.

En sus dos primeras temporadas con UCLA, Mara no cumplió con las expectativas y promedió por debajo de los siete puntos por partido.

Sin embargo, su ascenso fue meteórico en la presente campaña, dejando una línea de 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

Los principales indicadores apuntan a una pronta selección en la próxima edición del draft de la NBA para el nacido en Zaragoza.

Elliot Cadeau con 19 puntos y Yaxel Lendeborg con 13 fueron otros de los nombres a destacar en una noche histórica para Michigan en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis), que registró una asistencia de 70.720 aficionados.

Cadeau, de 21 años y de origen sueco, fue nombrado al premio como el Mejor Jugador del Torneo.

"Este equipo encontró una forma de lograr las cosas", dijo el entrenador, Dusty May.

Los Wolverines tuvieron una noche de muchos retos en la que perdieron la batalla por los rebotes 43-36 y apenas lograron conectar dos de 15 intentos desde la línea de tres.

Michigan logró su primer título nacional desde la temporada 1989 y detiene a los Huskies de obtener su tercer título en los últimos cuatro años.