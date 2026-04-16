Acumulado supera los 34 mil dólares

La jugada del 5 y 6 en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, está aumentando como la pólvora, encendiendo la emoción de los apostadores. Serán dos días de carreras, sábado y domingo con un acumulado de $34,656.04.

Esta jugada muy correteada por los hípicos que inicia en la segunda carrera de la programación. La jornada sabatina, que arranca desde las 2:30 p.m., consta de diez eventos donde sobresale una carrera de velocidad en 1,200 metros de potros nacionales de 3 años no ganadores. Aquí destaca Dulce Gusto que cerró muy bien en su última presentación, al igual que El Killer, hijo de Forever Fixed. Mientras otra de las pruebas que llama mucho la atención es la primera de la programación donde potrancas tresañeras van por su primera en la pista.

Por el momento, el favoritismo se inclina en Lirio Azucena sobre Lady Fania, quienes llegaron en segunda y tercera posición respectivamente.

También hay un evento clave en la jugada del 5 y 6 (Sexta carrera) donde reaparece Siegel participante del Premio Mozos de Corral ahora con su nuevo jinete Jimmy Carrión con 122 libras. En cuanto, a la cartelera dominical, cuya hora de inicio está programada a las 3:00 p.m., serán ocho carreras teniendo el evento principal el Clásico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa. Adicional, recuerde otra de las jugadas correteadas es el pool de 5 que genera buenos dividendos. Por otro lado, recuerde que el 3 de mayo se celebrará el Clásico Día Internacional del Trabajador, en distancia de 1,800 metros, y usted podrá apreciarlo desde el nuevo Parking Site.