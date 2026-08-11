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A volver a rugir en el Rommel

“El equipo del pueblo’ juega esta noche por segunda semana seguida en el ‘Coloso de Juan Díaz’ por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026

A volver a rugir en el Rommel
Cortesía @firpo_oficial | jugadores de los equipos Plaza amador (de blanco), y Luis Ángel Firpo, en su duelo de Copa Centroamericana, disputado la semana pasada en el estadio Rommel Fernández.
Roberto Robinson
11 de agosto de 2026

El choque entre los clubes Plaza Amador, de Panamá, y Xelajú MC, de Guatemala, abre la semana 3 de competencia de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf.

El duelo, programado para hoy, desde las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá, se presenta como un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del Grupo A del torneo.

El ‘Plaza’ de seguro intentará aprovechar la localía para dar un paso importante en su objetivo de lograr el billete a la siguiente fase, mientras que los ‘Superchivos’ llegan obligados a sumar para no quedar demasiado relegados de la lucha por la clasificación.

Los Leones vienen de vencer 2-1 al CD Luis Ángel Firpo salvadoreño en el Rommel y tienen marca de 1 victoria y 1 derrota. El Xelajú solo ha disputado un partido, debido a que quedó libre en la segunda jornada: derrota 1-0 frente a Alajuelense en Costa Rica.

Tal como en el duelo del pasado 4 de agosto ante el Firpo, los boletos de entrada están disponibles desde $2.00, en la boletería del Rommel Fernández.

Los otros dos equipos que disputan la competencia: Alianza y UMECIT FC, se verán las caras el jueves 13 de agosto en acción del Grupo C. Ninguno conoce la victoria, pero UMECIT tiene dos derrotas.

3
puntos tiene Plaza Amador en el grupo A, tras jugar dos partidos.
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