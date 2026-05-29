A plantarle cara a La Canarinha

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá ya debe estar en suelo brasileño, tras viajar ayer desde Ciudad de Panamá, con el objetivo de enfrentar al equipo local, Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, el próximo domingo 31 de mayo.

Será un encuentro de preparación para ambas selecciones que participarán en el Mundial FIFA 2026, aunque para la Seleção, el duelo será su despedida a su afición, pues emprenderá su viaje a Estados Unidos, de cara al Mundial.

Entre los futbolistas que realizaron el viaje están los reservas de la convocatoria mundialista: José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson. Mientras que los jugadores Luis Mejía, Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño no viajaron con el equipo y se mantuvieron ayer en el hotel de concentración, mientras que el resto, realizó por la mañana, su tercer día de entrenamientos, esta vez, en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, en Juan Díaz.

“Ir al Maracaná es una expectativa muy alta, es uno de los campos más importantes del mundo y que jugador no quiere jugar ahí”, expresó el defensor José Córdoba.

Desde la Federación Panameña de Fútbol se informó que el onceno nacional entrenará en Brasil hoy, a las 4:00 p.m. (hora local), en las instalaciones del centro de entrenamiento del club Vasco de Gama.