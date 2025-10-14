Deportes

A plantar bandera

Un duelo significativo frente a Surinam, por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas, se disputa esta noche en el Rommel

ML | Futbolistas de la Selección Nacional de Panamá festejan tras la victoria 1-0 sobre El Salvador, el pasado 10 de octubre, en partido de clasificación mundialista, disputado en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador.
Redacción Metro Libre
14 de octubre de 2025

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá buscará darle una nueva alegría a su afición, ahora en casa, luego de la victoria por la mínima ante El Salvador (1-0), el pasado viernes, cuando choque otra vez ante Surinam, en la cuarta jornada del Grupo A de la Fase Final de la Eliminatoria de Concacaf al Mundial FIFA 2026.

Luego de un insípido empate a cero, en la primera fecha de este grupo, los panameños reciben esta noche (8:00 p.m.) a Surinam, motivados y con ganas de escalar a lo más alto de la llave.

El encuentro será en el Estadio Rommel Fernández, que desde hace días cuenta con entradas agotadas.

Invictos y empatados a cinco unidades, el duelo de hoy podría inclinar la balanza a uno de los dos en sus aspiraciones de obtener el boleto directo al Mundial.

“El partido ideal sería ganar, jugar bien, dominar y golear... sería ya rematar la faena. Pero lo más importante es que los jugadores disfruten el partido y mantengan la concentración. Lo que buscamos es ganar, y las posibilidades de hacerlo siempre son mayores cuando jugamos bien”, indicó ayer Thomas Christiansen, DT de Panamá.

También hoy (9:00 p.m.), El Salvador se mide de local ante Guatemala. Los salvadoreños son terceros de grupo con 3 puntos, mientras los guatemaltecos son cuartos, con 2 unidades.

4:00
p.m. abrirán las puertas del Rommel Fernández, para el juego a las 8:00 p.m.
