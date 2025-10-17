Deportes

A la conquista de los Centroamericanos

La justa es el primer peldaño para muchos atletas que inician la ruta de su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

Cortesía @apahockey | Reconocimiento de cancha en Guatemala por parte de los seleccionados de Hockey sobre césped de Panamá.
JM Andrade | Parte de los seleccionados de Kickboxing de Panamá.
Roberto Robinson
17 de octubre de 2025

La delegación deportiva de Panamá está lista para apoderarse del podio de los XII Juegos Centroamericanos 2025, que se celebrarán en Guatemala del sábado 18 al jueves 30 de octubre, con la ceremonia de inauguración programada para el lunes 20 en Ciudad Cayalá.

El show principal estará a cargo del grupo colombiano de música Pop, Piso 21. No obstante, las competencias oficiales arrancaron desde ayer, con el bádminton, baloncesto 3x3 y balonmano.

Para hoy se tendrá actividad en natación, natación artística, esgrima, gimnasia artística, judo, fútbol playa, hockey sobre césped, ecuestre, surf, tiro deportivo, voleibol de sala, entre otros.

Panamá competirá con 511 atletas, acompañados por 138 oficiales-entrenadores.

Guatemala 2025 contarán con 41 deportes y 55 modalidades. Los canaleros verán acción en 36 de esos deportes. Los atletas Gianna Woodruff (salto de vallas) y William Duen (bolos), son los abanderados panameños para la cita.

Panamá finalizó en el cuarto lugar del medallero general en las últimas dos versiones de Juegos Centroamericanos: Managua 2017 y San José 2013, por lo que la meta para Guatemala 2025 resulta clara: mejorar esos resultados, se indicó desde el Comité Olímpico de Panamá.

Cabe señalar que la Ciudad de Panamá es subsede de la justa, albergando los deportes de Flag Football (en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz) y los Esports (en el Learning Vila, de Costa del Este). También Honduras tendrá las competencias de Lucha y Sambo. Siete serán los países participantes: Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, con más de 3,000 deportistas.

1973
fue la primera edición del certamen, precisamente en Guatemala.
Equipo de Kickboxing de Panamá promete sorprender

ML | Una de las selecciones de Panamá que se anunciaron preparadas para dar su máximo nivel en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 fue la de Kickboxing (Low Kick). Yanissa Castrellón (52 kg), Nelson Aguilar (63 kg), César Acevedo (68 kg), Samuel Díaz (57 kg) y Adrian Athanasiadis (71 kg) afirmaron que buscarán la gloria en el torneo.

“El Kickboxing panameño, bajo la dirección de la Asociación Panameña de Kickboxing y MMA (AKBMMA) (WAKO Panamá), vive un momento histórico.

Por primera vez, este deporte formará parte de los Juegos de Ciclo Olímpico Centroamericanos Guatemala 2025, consolidando su reconocimiento internacional y el fruto de un trabajo técnico y organizacional sostenido”, indicó David Rivera Mendoza, oficial de la delegación.

“Panamá dirá presente con una delegación de atletas promesas, reflejo del esfuerzo institucional que ha llevado el Kickboxing a todo el territorio nacional, impulsando su crecimiento y profesionalización”, añadió.

