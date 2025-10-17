A la conquista de los Centroamericanos

La delegación deportiva de Panamá está lista para apoderarse del podio de los XII Juegos Centroamericanos 2025, que se celebrarán en Guatemala del sábado 18 al jueves 30 de octubre, con la ceremonia de inauguración programada para el lunes 20 en Ciudad Cayalá.

El show principal estará a cargo del grupo colombiano de música Pop, Piso 21. No obstante, las competencias oficiales arrancaron desde ayer, con el bádminton, baloncesto 3x3 y balonmano.

Para hoy se tendrá actividad en natación, natación artística, esgrima, gimnasia artística, judo, fútbol playa, hockey sobre césped, ecuestre, surf, tiro deportivo, voleibol de sala, entre otros.

Panamá competirá con 511 atletas, acompañados por 138 oficiales-entrenadores.

Guatemala 2025 contarán con 41 deportes y 55 modalidades. Los canaleros verán acción en 36 de esos deportes. Los atletas Gianna Woodruff (salto de vallas) y William Duen (bolos), son los abanderados panameños para la cita.

Panamá finalizó en el cuarto lugar del medallero general en las últimas dos versiones de Juegos Centroamericanos: Managua 2017 y San José 2013, por lo que la meta para Guatemala 2025 resulta clara: mejorar esos resultados, se indicó desde el Comité Olímpico de Panamá.

Cabe señalar que la Ciudad de Panamá es subsede de la justa, albergando los deportes de Flag Football (en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz) y los Esports (en el Learning Vila, de Costa del Este). También Honduras tendrá las competencias de Lucha y Sambo. Siete serán los países participantes: Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, con más de 3,000 deportistas.